Après plus de 10 ans de vie commune, le couple de Marie-Lou et Alain s'effrite. Un confrère de travail convainc Alain de l'utilité de l'échangisme. Sa femme et lui, adeptes de cette sorte d'infidélité contrôlée, organisent donc une petite soirée commune. Marie-Lou s'y rend avec réticence.