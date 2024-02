Lise et Pierre ont trois enfants et enseignent au même cégep. À l'occasion de leur 19e anniversaire de mariage, ils invitent parents et amis à une petite fête. Tous les convives sont à table et n'attendent plus que Pierre, qui arrive très en retard. Lise soupçonne une liaison féminine mais découvre plutôt qu'il s'agit d'une relation homosexuelle.