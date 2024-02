Laura a 75 ans. Elle vit seule dans sa grande maison, après le décès de son mari, le docteur Hébert. Ses enfants pensent qu'elle serait plus heureuse et surtout plus en sécurité dans une résidence pour personnes âgées. Pour leur faire plaisir, Laura se retrouve dans une résidence qui deviendra pour elle «l'enfer de l'âge d'or».