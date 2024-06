Avec un grand A: L'amour interdit

Solange s'éprend du professeur d'éducation physique de son fils, sans se douter que celui-ci est prêtre. Ils ont une aventure et elle tombe enceinte. Le prêtre, très épris, pense qu'il peut aimer à la fois Solange et l'Église. Ses supérieurs sont convaincus du contraire. Déchiré entre l'amour et la religion, il choisit finalement de quitter le sacerdoce pour épouser Solange.