La famille d'Alain ne reconnaît plus ce fils promis à un brillant avenir, qui avoue entendre des voix et s'isole dans un coin, se réfugiant derrière un troublant regard absent. Pourquoi ses proches durement secoués s'obstinent-ils avec colère et frustration à croire qu'il se drogue alors qu'il semble plutôt basculer dans la folie?