Avec un grand A: Hélène et Alexis

Dans un chalet des Laurentides où elle passe l'été, Hélène refuse d'admettre qu'elle est alcoolique. Évidemment, elle rejette l'aide que sa famille lui offre. Acculée au pied du mur, elle s'enfuit en canot, et dans un geste de désespoir, fait chavirer l'embarcation. Elle parvient néanmoins à sortir de l'eau et retourne au chalet où l'attend sa famille. Après un vif échange où chacun cherche à départager sa part de responsabilité, Hélène accepte de suivre une cure. Deux ans plus tard, elle est guérie.