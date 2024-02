Avec le temps

Un groupe de jeunes fonde, pour se réunir, le centre La Boîte à tout l'monde. En plus d'y pratiquer des activités créatrices – danse, peinture, poterie –, le centre permet aux jeunes d'exprimer leurs joies, leurs soucis et leurs réactions face au monde des adultes sur lequel ils portent souvent un jugement sévère. Cet univers leur permet de se confronter à la complexité des émotions humaines et aux difficultés de la vie, et de découvrir les joies de l'initiative, de la création et de l'amitié véritable.