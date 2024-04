Cette pièce se déroule dans une famille bourgeoise de Québec, où les membres, plus deux invités et la bonne, vont s'entredéchirer à belles dents, se mettre peu à peu à nu, étalant progressivement leurs tares devant le spectateur : malhonnêteté de fonctionnaire, complexe d'Oedipe, adultère, inceste, viol, homosexualité, alcoolisme, tentative de suicide, etc.