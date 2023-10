Catherine possède un immeuble à logements dont Gilles est l'un des locataires. Par eux et autour d'eux s'expriment les problèmes quotidiens que rencontre l'ensemble des locataires. Par exemple, ce couple dans la quarantaine peu porté sur la communication ou cette mère qui n'a jamais accepté le divorce de sa fille. Mais il y a aussi des moments heureux et drôles qui ravivent la joie de vivre et remontent le moral de cette grande «famille».