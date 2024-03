Au coin de ma rue

La famille de Mireille et François déménage à Montréal, rue Hutchison. Les deux enfants de 10 et 12 ans se sentent seuls et démunis, loin de leur ancien quartier et de leurs amis. Leur nouveau coin ne les impressionne guère. Ils trouvent bien étranges ces nouveaux voisins venus de tous les coins du monde. Mais la variété des cultures, des langues, des religions et des coutumes aura tôt fait d'attiser leur curiosité. Ils partent donc à la conquête de leur quartier et, d'aventure en aventure, s'émerveillent de leurs découvertes.