Dans ce téléroman qui ramène plusieurs personnages du Survenant, Amable et Phonsine, toujours timides et effacés, essaient d'attirer l'attention du père Didace, qui ne se remet pas de la perte de son «grand dieu des routes». Il cherche tous les prétextes pour aiguiller la conversation sur le sujet, mais personne ne semble disposé à l'entendre. La sémillante Bedette, plus évaporée que jamais, aspire constamment à une évasion vers des lieux plus brillants que son village.