Maurice Vaillancourt est un jeune homme solitaire que la condition des travailleurs ne préoccupe guère et qui n'a qu'un objectif en tête: ramasser assez d'argent pour quitter Asbestos, la mine et la vie grise de cette ville qui ne vit que par et pour l'amiante. Maurice rêve de s'établir sur une terre avec Amélie, la femme qu'il aime et qui travaille aussi à la mine, afin de faire l'élevage des chevaux, son autre passion. La montée houleuse de 1948 et l'éclatement du conflit de 1949 viennent bouleverser ses plans. Il est brutalement plongé dans un tumulte où il découvrira en même temps la solidarité, la colère et l'amour.