Avec sa voix exquise et ses idées savoureuses, Ari Cui Cui entraîne les enfants dans son univers coloré en compagnie de ses amis Tapedidou, docteur Rolala, Solo et Colomba, le tout avec la complicité de son ours magique. Autour d’une de ses délicieuses chansons, les aventures se multiplient et les surprises sont toujours au rendez-vous.