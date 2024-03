Blessé lors de la Seconde Guerre mondiale, Archibald, un vieil original bourru, vit reclus dans une curieuse maison de campagne entourée d'animaux. Écologiste avant l'heure, il y cultive avec bonheur et sagesse son jardin. Deux enfants, Maxence et Laurie, réussissent à tirer Archibald de son isolement. L'histoire de leur amitié et de leur complicité les entraîne de par le monde, dans une suite d'aventures étonnantes. Pour la circonstance, Archibald renoue avec son ancienne passion, l'archéologie, et accepte d'affronter le monde moderne. Il aide les deux jeunes à résoudre énigmes et enquêtes qu'ils mènent de concert.