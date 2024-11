Quand les caméras s'éteignent et que l'émission phare La Voix se termine, l'aventure ne fait que commencer pour les candidats et leurs coachs. Après La Voix ouvre les portes de l'après-show et offre au public un accès inédit à la vie des 8 demi-finalistes et de leurs coachs. Les téléspectateurs auront le privilège de les accompagner suivant les mois de la 10e saison de cette émission, pour y constater qu'il y a bel et bien un avant et un après La Voix!