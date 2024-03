Apparences

Tout relie et sépare à la fois les jumelles Bérubé: Nathalie, actrice connue qui a quitté la petite ville où elle a grandi pour faire sa vie dans la métropole, et Manon, enseignante à l'école primaire qu'elle fréquentait, enfant. Le jour de l'anniversaire des jumelles, toute la famille se réunit pour fêter les 40 ans de Nathalie et Manon. Ce jour où tout bascule...