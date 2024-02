Dans cette étude humoristique sur la vie à deux, Anne-Marie, jeune femme exquise et sensible, partage la vie de Pierre, homme simple et bon enfant. Tous deux s'affrontent dans des situations cocasses de la vie quotidienne: dès la première émission, Anne-Marie pardonne difficilement à son époux d'avoir oublié leur anniversaire de mariage. Une voix témoin, une présence invisible à qui rien n'échappe, fait figure de conscience aiguë du romancier, toute-puissante à discerner faits et pensées, sans pouvoir changer quoi que ce soit au déroulement de l'histoire.