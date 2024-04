Dans l'atmosphère d'une compagnie d'aviation, des aventures romanesques, cocasses et dramatiques se déroulent. Denyse Latour et Michel Dupré, employés de cette firme, s'épousent mais doivent garder leur union secrète à cause de leur emploi. Cette équivoque a l'heur de susciter des situations confuses tout autant que drôles.