Allô Pierre-L'Eau

Pierre-L'Eau, un jeune gardien de phare, adore la compagnie de ses amis, particulièrement celle de Pique-Assiette, la mouette coquine et rieuse avec qui il partage son quotidien. D'autres amis colorés, Noé, Octave, Lili Bellule, M. Fougère et Marie-Mer, se joignent occasionnellement à ce dynamique tandem. Dans le phare de Pierre-L'Eau, la lumière est axée sur le merveilleux, et les fous rires sont nombreux. On retrouve dans les histoires un souffle estival et marin. Découvertes, mauvais coups, apparitions, disparitions inexpliquées, quiproquos et surprises sont au rendez-vous afin de divertir les tout-petits.