Adam & Ève

Portrait à la fois drôle et touchant du couple moderne. On retrouve Adam et Ève à l’aube de leur rencontre, plus vieux en tant que parents et finalement au crépuscule de leur vie. Interprétés par les mêmes comédiens qui modifient leur apparence selon l’âge de leur personnage, Adam et Ève vivent à la même époque et habitent le même triplex! Les couples plus âgés sont ni plus ni moins qu’une projection du couple le plus jeune. S’appuyant sur des observations pertinentes et amusantes, Claude Meunier pose un regard facétieux, mais aussi tendre à l’occasion, sur les enjeux de l’amour en butte aux assauts du temps qui passe. De l’illusion à la désillusion, de l’angoisse à une certaine sagesse, ainsi va l’être humain et son couple, avec son lot de bonheur et de résignation... Aussi bien en rire! Chaque épisode se déroule selon un thème spécifique qui se dévoile différemment selon ces trois âges de la vie.