À toi pour toujours, ta Marie-Lou

L'histoire d'une famille ouvrière aux valeurs catholiques, d'un couple mal assorti qui n'en finit plus de se rendre malheureux et de donner à ses enfants un foyer sans amour. La pièce commence des années plus tard, un jour où Carmen rend visite à sa soeur Manon, qui habite toujours le logis de ses parents, morts dans un accident d'automobile. Les deux soeurs ne peuvent manquer d'évoquer le passé et voilà que, pendant qu'elles parlent de leurs parents, les figures de Léopold, le père alcoolique, dépressif et violent, et de Marie-Louise, la mère anxieuse, névrosée et insatisfaite, ressurgissent du passé, avec entre eux les mêmes désaccords, les mêmes rancoeurs, les mêmes récriminations, les mêmes blessures. Jusqu'à ce que Léopold offre à Marie-Lou de prendre le plus jeune pour aller faire une balade en voiture. Mise en scène d'André Montmorency.