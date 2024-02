À nous deux!

Tout sépare Simone Vaillancourt, jeune avocate issue d'un milieu modeste qui ne craint pas les causes perdues et se rend au palais de justice à bicyclette, et Philippe Bertrand, vedette du prétoire, représentant typique des baby-boomers et propriétaire d'une BMW. Entre les deux se tisse une relation amour-haine qui teinte inévitablement leur implication au travail de même que leurs rapports avec Martine, la soeur impulsive de Simone, Tom Cohen, avocat et meilleur ami de Simone, et Françoise Jolicoeur, propriétaire du café-bar qu'ils fréquentent, confidente et philosophe.