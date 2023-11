À la vie, à l'amour

Un véritable coup de foudre donne naissance à une belle histoire d'amour : celle de Paul et Léa. Lui est peintre, elle cinéaste. Tous deux sont animés par le besoin de se réaliser sur le plan professionnel. Paul cherche le déclencheur qui donnera le coup d'envoi à sa carrière. Léa se consacre à sa passion, le cinéma. Peu à peu, le temps passe et l'incommunicabilité s'installe entre eux. Le travail devient de plus en plus exigeant, de plus en plus envahissant. Jusqu'au jour où un événement majeur met brusquement leur relation à rude épreuve. Paul et Léa réussiront-ils à sauvegarder leur amour, à concilier ambition et passion?