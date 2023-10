Une communauté pittoresque acadienne s'en va «à la valdrague» (en déclin) jusqu'au jour où la singulière Rita Melanson revient au village et achète l'église et le presbytère par accident. Elle se voit donc obligée de transformer sa nouvelle propriété en entreprise profitable dans l'espoir de la revendre. Plus facile à dire qu'à faire. Rita n'est pas au bout de ses peines sous l'opposition de son ancien amoureux Lomer, le maire par intérim du village, mais heureusement, elle retrouve des alliés, comme son cousin Ferraille, homme à tout faire, sa grande amie Yolande, fermière, parfois à contrecoeur, et Zoël, un jeune Québécois bohémien. Avec ses amis et grâce à une variété de plans impulsifs et mal conçus, elle tentera d'attirer des touristes afin de construire une entreprise qui fera rayonner son coin de pays. Une chose est certaine : les visiteurs en auront pour leur argent dans le monde rural et décalé de leurs «petits cousins acadiens».