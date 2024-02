Olivier Beauchemin et Denis Labranche ont ouvert, au retour de l'armée, un snack-bar fréquenté par toutes sortes de personnalités célèbres ou familières du quartier. À la branche d'Olivier – c'est le nom du restaurant –, on retrouve un policier, un chauffeur d'autobus, un avocat, la fille d'Olivier, étudiante au Cégep du Vieux-Montréal, et plusieurs autres.