Marc et Sébastien, deux jeunes enfants, apprivoisent leur mort. A l'hôpital où on les soigne, ils tentent d'amadouer aussi Alain, le nouveau préposé à l'entretien, qui les repousse. Mais l'espièglerie des deux enfants conjuguée à leur fragilité finissent par toucher Alain et obligent le jeune homme à céder à l'ultime demande d'amour.