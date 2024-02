À cause de mon oncle

Les soeurs Luce et Rita Ouellet héritent à la mort de leur père de l'argent de celui-ci ainsi que de la maison paternelle. Du même coup, elles héritent de leur vieil oncle Procule avec lequel elles doivent dorénavant partager la demeure. Les deux soeurs s'en accommodent tant bien que mal, finissant même par le trouver sympathique et amusant. Cependant, ses inventions farfelues et son caractère insolite ne leur rendent pas la vie de tout repos.