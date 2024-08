Soixante motoneigistes, autochtones et allochtones, s’unissent pour prendre part à une immense expédition de motoneige: un parcours de 3 500 km à réaliser en 16 jours. L'objectif: traverser un large pan du Québec pour travailler à la réconciliation entre les peuples. Dans ce documentaire-choral qui se veut autant une épreuve physique que spirituelle et psychologique, les participants se donnent pour mission de sensibiliser le public aux enjeux chers à leurs communautés. À travers les défis posés par la météo et les longs trajets quotidiens qui mettent le groupe à rude épreuve, un lien puissant se crée entre les participants qui font face à énormément d’adversité. Un parcours sur la terre des ancêtres qui révèle la force du ralliement.