Au cœur des vestiges d’un immense château habite Jean-Jean, un géant à la force légendaire, en compagnie de ses deux enfants, Rose et Olivo. Ils ont de nombreux amis, Blou, l’enfant de l’eau, Mouline, l’enfant du vent, ainsi que la scintillante fée Mosa et ce drôle de Monsieur Ding Dong. Un étage plus bas vivent les Soussis, des bestioles turbulentes qui collectionnent les catastrophes.