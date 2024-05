Dans la série Question de goût, on se penche sur les petits favoris de nos personnalités chouchou. Au visionnement de presse de son tout dernier projet, Bellefleur, notre équipe a posé trois questions à la charmante Sarah-Maude Beauchesne, féministe assumée, à la fois autrice et scénariste inspirante, et comédienne de talent.

Showbizz.net : Côté mode, y a-t-il une marque appartenant à une femme ou encore une designer féminine qui t'inspire en ce moment?

Sarah-Maude Beauchesne : « Silk Laundry, c'est une femme qui a ça et j'adore tout. C'est vraiment quelque chose que je porte souvent, souvent, souvent et c'est un bel investissement. J'essaie aussi de ne pas toucher à la "fast fashion", de plus investir dans des pièces qui vont être intemporelles longtemps. Eliza Faulkner aussi, qui est une québécoise que j'adore. Qui a vraiment une vision très audacieuse, je trouve, de la mode au Québec. »