L'ouvrage regorge de recettes appétissantes, en plus de contenir des informations sur le spectre de l'autisme et ses particularités, notamment d'un point de vue alimentaire. Ce faisant, le livre devient particulièrement pertinent pour ceux et celles qui côtoient des personnes dans le spectre de l'autisme, mais pas qu'eux...

Dans cette oeuvre, l'autrice a rassemblé des recettes de famille, les favorites de Mathis, ainsi que des recettes qui proviennent de l'entourage, que ce soit les grands-mères, les amis, etc.

On y retrouve des sections sur les verdures, sur les pâtes, sur des mets plus sélects, sur des repas à manger avec les doigts, en plus de plusieurs desserts et extras. Le tout est franchement bien fait, voire alléchant.

La fière autrice était d'ailleurs de passage au Salon du livre de Québec ce week-end, en compagnie de son amoureux Charles Lafortune et leur fils Mathis.

Nous nous promettons d'essayer très bientôt le macaroni au fromage version orange (avec les enfants), le fish and chips en deux versions et les tacos cheeseburgers de Big Dada. Et pourquoi pas le Giga biscuit aux biscuits?

Le livre est offert dans toutes les bonnes librairies, de même que dans les pharmacies et les Costco. Un achat équivaut à un beau geste pour la fondation.

À propos

Rappelons que la Fondation Autiste & majeur est une initiative de Sophie Prégent et de Charles Lafortune, les parents de Mathis, un jeune adulte autiste.

Lorsqu’ils ont imaginé ce projet philanthropique, leur intention était de faire connaître la réalité des familles d’enfants autistes qui approchent de l’âge adulte et d’amasser des fonds pour offrir à ces jeunes adultes davantage de services, ceux-ci étant de toute évidence insuffisants.

La mission de la Fondation est donc d’améliorer la qualité de vie et l’intégration dans la société des adultes autistes en finançant des programmes de développement continu, de maintien des acquis et de poursuite de l’éducation.