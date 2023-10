Jessica Barker lance Maman dis-moi et espère ainsi délier certains tabous entourant la maternité

Dans celui-ci, Jessica Barker offre 25 discussions franches sur la maternité, sans tabou, avec des femmes de tous les horizons. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Patricia Paquin, Mirianne Brûlé, Marie Soleil Dion et Katherine Levac. Exit les discours culpabilisants qui ne montrent que le beau côté de la maternité. Ici, on aborde de front et sans jugement une foule de sujets importants qui concernent les mamans, comme la solitude, l'anxiété de performance, la césarienne, le choix d'allaiter ou pas, les réseaux sociaux, etc. L'idée n'est certainement pas de prodiguer des conseils. Au contraire, cet ouvrage, qui se veut un anti-guide, évoque librement certains stigmates des femmes enceintes et des mamans, pour ultimement s'en délester.

Ce qui étonne d'emblée avec cet ouvrage, c'est que pratiquement toutes les mères se reconnaitront dans l'un ou l'autre de ces récits, que ce soit une grossesse difficile, un allaitement qui n'a pas fonctionné pour une raison ou une autre, un deuil périnatal, une violence obstétricale ou autre. Sur son chemin, Jessica Barker croise nombre de mamans qui ont envie de partager leurs histoires. « J'adore ça! », lance-t-elle, complice avec son public.

«Suite au documentaire, où j'ai senti que j'avais vraiment ouvert une conversation... Je n'ai jamais eu autant de messages de ma vie. Je m'en fais encore parler tous les jours. Moi, maintenant, c'est Les Intrépides et Maman, pourquoi tu pleures? (rires) J'avais parlé d'un aspect, la santé mentale, mais je n'avais pas parlé de plein d'autres choses. J'avais encore des choses à dire, j'avais encore envie de poser des questions. J'ai quand même fait 25 entrevues. C'est passionnant de faire des entrevues, d'écouter les gens, de découvrir leur univers. C'est comme ça que le projet est né », indique l'autrice.

Moi, si j'avais lu ça il y a douze ans, enceinte de ma fille, j'aurais eu les horizons plus ouverts, j'aurais été plus prête à vivre des surprises.

Elle ajoute : « J'étais tannée que personne n'aborde ces sujets. Il FAUT en parler, c'est important. »

L'autrice espère d'ailleurs que cet ouvrage saura trouver son chemin jusque dans les bureaux des médecins. Elle a d'ailleurs ouvert la discussion avec l'Institut national de santé publique du Québec, qui distribue le Mieux vivre aux nouveaux parents. « En voulant parler à tout le monde, on finit qu'on ne parle à personne, selon moi. Moi, le Mieux vivre, il ne m'a pas plu. Il n'a pas répondu à mes questions. Chaque fois, la conclusion c'était 8-1-1, mais on finit à l'hôpital ».

« Mon but, c'est qu'il soit accessible dans les CLSC, dans les Centres de familles, partout à travers le Québec. Je veux que les gens aient ça en main le plus possible, que ça devienne une vraie référence pour les parents », poursuit-elle.

Je suis super fière de ce que j'ai fait. Je crois que ça va parler à beaucoup de gens.

Loin de dire qu'elle abandonne le sujet de la maternité pour la suite, on sent que Jessica mijote déjà d'autres projets en ce sens. Il y aurait encore long à dire, sur les aléas de la maternité, même bien après la naissance de nos enfants. Quoi qu'il en soit, Maman, dis-moi s'inscrit dans un créneau important, une lecture essentielle qui risque d'aider bien des parents à comprendre ce qui leur arrive et se sentir moins seuls. Un précieux ouvrage!

Maman, dis moi : La maternité sans filtre ni tabou, Éditions de l'Homme, disponible dès maintenant, 232 p., 29,95$.