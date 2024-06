Depuis sa participation bouleversante dans la quotidienne Indéfendable, Ingrid Falaise s'est faite un peu plus discrète, mais pour une très bonne raison. En effet, après avoir marqué bien des lecteurs avec son histoire personnelle révélée dans Le Monstre et Le Monstre, la suite, livres publiés respectivement en 2015 et 2017 et tous deux sacrés best-seller, la voilà qui fera bientôt un retour à la littérature.

Croisée sur le tapis rouge de la première médiatique du documentaire Je suis : Céline Dion, l'autrice nous a confirmé en primeur son retour à ses premières amours, cette fois avec une fiction : « Je peux dire que je suis en écriture. Et là, c'est vrai cette fois-ci », nous lançait-elle, tout sourire!

« Ce sera une fiction. Je suis en train de finaliser », nous a-t-elle expliqué, sans toutefois pouvoir nous donner de détails sur la teneur de l'histoire.

Elle poursuit : « Ça fait des années que je veux le faire. Et là, cette année, c'est la bonne année. Il y a une maison d'édition. En fait, on finalise le contrat en ce moment. Ça fait que c'est très concret. »

Parions que l'autrice saura encore nous éblouir avec sa maestria des mots et l'émotion qu'elle injecte dans chacun de ses projets.

Il faudra toutefois patienter un peu avant de découvrir ce qu'Ingrid Falaise nous concocte. Impatience, quand tu nous tiens!

Par ailleurs, la comédienne se montre également très ouverte à un retour au petit écran : « J'aimerais tellement ça, mais en fiction, je ne peux pas écrire mes propres rôles, donc j'attends plus que le téléphone sonne. J'espère qu'il va sonner! On m'a vue dans Indéfendable. Je pense que ç'a été marquant parce que c'est un personnage qu'on ne s'attendait pas à ce que je puisse jouer. Moi, ça a comme réanimé ce grand désir-là de jouer! »

On retrouve aussi la lumineuse artiste au micro de Rythme FM 105,7 tout l'été, dans l'émission matinale « Les lève-tôt », en compagnie d'Éric Nolin et Léa Stréliski.