Des mères se confient sur leur quatrième trimestre dans ce nouvel ouvrage de Valérie Roberts

Le 15 janvier dernier, l’animatrice, chroniqueuse et autrice Valérie Roberts faisait paraître un deuxième livre, aux éditions Trécarré cette fois. Continuant ses réflexions sur la maternité après avoir publié La blonde de papa chez KO Éditions en 2020, abordant la réalité des belles-mamans, c’est maintenant à l’après-accouchement qu’elle s’attarde dans Post-partum : les hauts et les bas du quatrième trimestre.

Allée à la rencontre de mères étant elles aussi passées par là, c’est d’abord ses besoins de connexion à l’autre ainsi que de légitimation de ses propres expériences qui ont poussé l’autrice à entamer ses démarches. N’ayant elle-même pas vécu un quatrième trimestre des plus faciles, elle s’est rapidement rendue compte que non seulement elle avait été mal informée, mais qu’en plus, les renseignements et la documentation de préparation à cette grande étape manquaient cruellement. La preuve est que la presque totalité des mères rencontrées n’avaient jamais entendu parler du concept de ce fameux quatrième trimestre, soit les trois mois après l’accouchement, ceux pendant lesquels les mères vivent de grands bouleversements.

Tout, ou presque, y passe : l’isolement, les douleurs physiques, la charge mentale, la santé mentale aussi, le sentiment de n’être pas assez, et parfois, d’être trop, l’adaptation, l’apprentissage à l’aveugle, la relation parfois difficile avec le personnel médical, et plus encore.

Parmi les témoignages les plus marquants, nous retenons particulièrement celui de Léane Labrèche-Dor qui, avant l’accouchement, était déjà empreinte d’une certaine lucidité pessimiste : « La philosophie de mon chum et moi, c’était “Ça va chier”. » Quand son enfant est né, elle s’est rapidement rendue compte que la maternité, c’est souvent d'avoir en tête les besoins de son enfant autant que ceux de son partenaire, ce qui rend la tâche plus lourde, comme s’inquiéter du niveau d’enthousiasme qu’aura le nouveau-né quand son père rentrera de tournée, par exemple. Ceux de Katherine Levac et de Geneviève Breton aussi, la première partageant sa maternité avec celle de sa conjointe et la deuxième, ayant choisi d’avoir un enfant seule, deux femmes qui repensent les modèles traditionnels.

Finalement, celui d’Ingrid St-Pierre, qui, après avoir accouché prématurément, voulait se prouver qu’elle serait capable de continuer sa vie sans que sa maternité ne la définisse complètement en amenant avec elle son bébé en tournée à travers le monde : « Pendant ses concerts, elle prenait de petites pauses pour allaiter dans la loge et dix minutes plus tard, elle retournait sur scène. [...] De son propre aveu, si quelqu’un osait lui dire qu’elle en faisait peut-être trop, Ingrid aurait pu lui arracher la tête. »

Les témoignages sont judicieusement entrecoupés de segments menés par la psychologue Lory Zéphyr, spécialiste en santé mentale maternelle et en périnatalité. Dans ceux-ci, la professionnelle démystifie certains aspects de la détresse que peut ressentir une nouvelle maman et prépare celles qui le seront éventuellement, en donnant des conseils pour mieux gérer le tout.

Vous pouvez vous procurer Post-partum : les hauts et les bas du quatrième trimestre en format numérique ou papier, en librairie ou en ligne, via leslibraires.ca.