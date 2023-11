Cinq idées de sorties à faire pour s'imprégner de l'ambiance des fêtes

L'émerveillement des petits et la nostalgie des grands seront à son comble alors que Disney célèbre 100 ans d'histoire grâce à ce spectacle où les projections prennent vie. Avec pour interprètes Véronique Claveau , Philippe Touzel , Sarah-Maude Desgagnés et Marc-André Fortin , qui accompagnent l’Orchestre Philharmonique du Québec et leur chef Alexandre Da Costa , le concert nous plongera musicalement dans des extraits des différents films, comme par magie.

Spectacle Bientôt ce sera Noël de Damien Robitaille

En tournée et supplémentaires, du 24 novembre au 22 décembre.

Pour une troisième et dernière année, Damien Robitaille sera aux quatres coins de la province avec sa tournée Bientôt ce sera Noël. Ses nouvelles chansons, « Mon étoile » (en français) et « Noel, Once Again » (en anglais), y seront bien entendu présentées dans une festivité mélangeant classiques des fêtes et pop dansante. Avec l'humour qu'on lui connait et la mise en scène de Laurent Paquin, on sait déjà que la soirée s'annonce tout sauf ennuyeuse! Découvrez toutes les dates sur son site web, ici.