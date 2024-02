Chaque année, la célébration des Grammys met en lumière les artistes de la scène musicale américaine et internationale. Ce dimanche, les téléspectateurs de partout étaient donc aux affuts des différentes performances musicales, remises de prix et remerciements des acclamés. L'apparition surprise de Céline Dion a d'ailleurs fait beaucoup réagir le public québécois. Et si on récompense les interprètes, auteurs et compositeurs pour leur unicité, leur passage sur le tapis rouge est aussi l'occasion pour eux de s'exprimer dans le choix de leur tenue, parce que la mode est un art qui célèbre le corps, la créativité et plus encore, est une expression qui influence et forge les courants sociaux. Après avoir regardé toutes (toutes) les images de cette 66e édition des Grammys qui se tenait ce dimanche, notre équipe s'est arrêtée sur une sélection des 30 meilleurs looks qui ont illuminé le tapis rouge et capturé l'essence de cette soirée glamour.

Du côté des looks féminins, d'abord, on ne peut s'empêcher de souligner la robe de tulle de Montana Tucker, qui est brodée d'un ruban jaune au niveau de la poitrine. Symbole de défense, la chanteuse souhaitait attirer l'attention sur les horreurs entourant les otages du Hamas et ainsi poursuivre sa lutte contre l'antisémitisme. Quand on dit que la mode est activiste...! Autrement, Olivia Rodrigo abordait une robe assez simple, ornée de quelques pierres scintillantes, tout ce qu'il y a de plus élégant! Ellie Goulding et Dara Treseder osaient de leur côté la transparence avec des robes noires sobres, mais très travaillées. De réelles œuvres d'art qui les met toutes les deux en valeur. Le look de Kat Graham, une robe de bal blanche avec une traîne imposante, pourrait être comparé à celui de Taylor Swift, qui fait sensation sur les médias sociaux. Oui, nous sommes des "Swifties"… Mais nous maintenons une opinion impopulaire en incluant la robe signée Stephane Rolland de Kat Graham à notre palmarès, et non celle de la chanteuse qui vient de marquer l'histoire des Grammys. Malgré ses découpes révélatrices très critiquées, la tenue de Graham est à notre avis, simplement plus cohérente, par son choix d'accessoires et sa coupe flatteuse avantageant sa silhouette. Enfin, le pantalon est toujours un grand succès sur le tapis. On adore les choix de Celisse, de Gracie Abrams, de Lainey Wilson et des sœurs Lovell.

Chez les messieurs, on ne peut s'empêcher de craquer pour la touche de satin qui revient dans beaucoup de costumes : le québécois Yannick Nézet-Séguin l'aborde fièrement, tout comme Peter 'Lostboy' Rycroft sur le revers de son costume. John Legends, lui, assume une chemise décontractée en satin lustré qui fait la clé de son ensemble entièrement signé Yves Saint-Laurent. D'autres, comme Jacob Collier, sont encore plus imaginatifs et mélangent les styles, avec un ensemble coordonné moderne, mais dont les jambes du pantalon sont amples et les couleurs rappellent des années disco. Voyez aussi des looks des couples plus bas qui adoptent aussi le satin abondamment. On adore le blazer cintré façon kimono sans manches de Jake Pedersen, qui résume bien la popularisation des coupes plus fluides, même du côté de la mode masculine. Comme Darhyl Camper, sa tenue retient aussi notre attention pour la petite traîne* allongée derrière la veste. Le look décontracté d'Ed Sheeran, sans artifices, lui mérite aussi une place à notre topo. Finalement, il faut absolument souligner que le suit qu'aborde fièrement Landon Barker est taillé dans la couleur à surveiller : un rouge éclatant qu'on verra partout en 2024.

D'ailleurs, on retrouve cette même teinte de la passion dans la tenue de Shelly Clark, accompagnée de Verdine White. Nous adorons quand les couples abordent des ensembles contrastés. C'est aussi le cas de Catherine Sheperd et Brandi Carlile, l'une vêtue de jaune et rose éclatant, l'autre, de noir. Beatriz Barletta et Gregory "Aldae" Hein ont éblouis la galerie avec un intemporel look tout-en-noir dont on ne se lasse pas d'année en année. L'ensemble de Lionel Richie abordait le symbole de la métamorphose sur son blazer avec une élégante libellule faite de cristaux brodés. Enfin, Jon Baptiste nous a étonnés avec son combo jupe-pantalon et veste métallique, créations Versace. À ses côtés, sa femme, l'autrice Suleika Jaouad était tout aussi resplendissante dans sa robe à plumes et billes scintillantes.