Céline Dion fait une apparition surprise aux Grammy Awards

C'est ce dimanche soir qu'avait lieu à Los Angeles la 66e cérémonie des Grammy Awards, qui récompense chaque année la crème de la crème des artisans musicaux des États-Unis et d'ailleurs. Lors de ce grandiose événement, de grands noms de l'industrie ont été acclamés pour leur dévouement et leur grand talent, à commencer par le Québécois Yannick Nézet-Séguin, qui est reparti cet après-midi avec la statuette dorée pour le meilleur disque d'opéra.

Puis, en soirée, les Taylor Swift, Miley Cyrus et autres stars de ce monde ont été auréolées pour leurs récentes oeuvres respectives. Or, la plus grande surprise de la cérémonie animée par Trevor Noah nous aura été réservée pour la toute fin. Depuis l'ouverture du gala, on annonçait la venue d'une présentatrice spéciale, mais jamais on ne se serait douté qu'il s'agissait en fait de Céline Dion!

Si nous l'avions bel et bien aperçu en octobre dernier dans les coulisses d'un match du Canadien de Montréal, à Las Vegas, il s'agissait ce soir de la toute première apparition télévisée de Céline depuis des lustres. C'est dire, toute la salle, remplie à craquer, frémissait de bonheur et chantait de joie, alors que la diva québécoise rejoignait la scène, sur la note de « The Power of Love ». Céline, impeccable, arborait une jolie robe blanche et un magnifique veston brun ample. Voyez sa tenue à la fin de la publication.

Sa présence remarquée n'a d'ailleurs pas manqué d'attiser les spectateurs sur les réseaux sociaux qui, depuis la venue de la chanteuse sur la scène des Grammy, ne cessent de clamer leur amour. On doit avouer que nous sommes également très heureux de revoir Céline dans nos écrans. De dire qu'elle nous avait manqué serait un euphémisme! Sa présence aura presque éclipsé le prix qu'elle est venue présenter, soit l'album de l'année, qui a été remporté par Taylor Swift et son délicieux Midnights. C'est même la 4e fois qu'elle remporte une statuette dans cette catégorie, brisant tous les records.

En outre, Céline a annoncé cette semaine sur ses réseaux sociaux la venue prochaine d'un documentaire qui s'annonce aussi pertinent que percutant, intitulé I Am : Céline Dion. Le projet diffusé sur Prime Video sera l'occasion pour l'interprète de « Parler à mon père » de dévoiler son quotidien, désormais affecté par le syndrome de la personne raide. Elle déclare :

« Ces dernières années ont été un grand défi pour moi, de la découverte de la maladie jusqu'à apprendre comment vivre avec et la gérer, sans la laisser me définir. À mesure que je retrouve ma carrière, je réalise à quel point ça me manquait de pouvoir voir mes fans. Pendant mon absence, j'ai eu envie de documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser les gens à cette maladie méconnue et aider les personnes qui partagent ce diagnostic. »

Nous avons très hâte de voir le documentaire et nous sommes plus que soulagés à l'idée de la savoir en forme.

Pour connaître toutes les récentes actualités concernant Céline, on vous invite à consulter son site web officiel.