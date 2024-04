Trois restos véganes à découvrir à Montréal, selon Loounie

Loounie Cuisine, prénommée Caroline, nous inspire depuis plusieurs années à se familiariser à la cuisine végétalienne, tant par ses livres de recettes, que par ses produits en épicerie et ses nombreux contenus gratuits sur le web. Quand on cuisine si bien (et que l'on ne mange aucun produit animal), prend-on le même plaisir à découvrir les adresses de restaurants locaux? On a demandé à Loounie de nous donner ses impressions de la scène gastronomique végane de Montréal.

Un chef coup de coeur

« J'ai eu une expérience vraiment positive il y a comme trois semaines dans un resto qui est vraiment en vue. C'est le resto Le Cabaret L'Enfer. Le chef, c'est Massimo Piedimonte, c'est un chef qui a fait ses classes au resto Le Mousseau. Je suis allée manger avec un groupe là-bas. J'étais la seule végane et j'avais écrit avant "est-ce que tu peux m'accommoder?"

C'est le genre de resto expérientiel, genre du 7-8 services. Et ce que j'ai mangé, c'est hallucinant.

Il a l'habitude de s'adapter à plein de restrictions. Ce qu'il m'a créé c'est vraiment des choses que je ne pourrais pas cuisiner chez moi et que je n'avais jamais goûté de ma vie.

Je trouve que ça témoigne vraiment de la créativité d'un chef qui est capable de s'adapter avec des ingrédients peut-être un peu moins conventionnels et qui le fait avec le sourire, qui le fait avec enthousiasme et qui est fier de venir te présenter ses menus. Moi, c'est ce genre de chose qui me donne beaucoup, pas beaucoup d'espoir, mais qui m'encourage beaucoup. »

De plus en plus de créativité végétalienne dans les cuisines omnivores

« Puis, de plus en plus en restaurant, même s'ils n'ont pas des thèmes véganes sur le menu, généralement quand j'appelle avant et que j'explique, la plupart du temps on va me dire "il n'y a pas de problème, on va créer quelque chose". Souvent les amis autour de la table qui mangent de la viande sont comme "ça a l'air bon, ton affaire".

Je pense que chez les chefs qui ne sont pas véganes, qui ont une volonté de faire quelque chose de créatif, on peut vraiment avoir des plats hallucinants, on peut passer une super belle soirée. »

Ajouter au lieu de supprimer des aliments

« Je vais aller avec une affirmation assez "bold", mais je pense que d'ici quelques années, ce qu'on va voir, ça va être des menus qui sont principalement végétaliens, avec des options de viande, de fromage, tout ça, pour ceux qui en veulent. Puis je pense que là, ça va être le signe qu'on est vraiment rendu ailleurs, autant dans notre conscience écologique, c'est la croûte envers les animaux et tout ça, même notre santé aussi. Puis je ne pense pas que ce soit déraisonnable comme proposition. Je ne suis pas quelqu'un qui dit, "il faudrait abolir la viande". Ça ne marche pas, des approches comme ça, on le sait. Bref, au contraire, je pense qu'il faut laisser le temps aux chefs de développer leurs pratiques et de travailler des nouveaux ingrédients. Ce que je dis aux gens qui veulent manger plus végétal à la maison, c'est avant de couper des choses, d'ajouter de nouveaux aliments.

Moi, j'encouragerais les chefs sans faire nécessairement des menus végans, évidemment, mais d'ajouter du tempeh, d'ajouter de super bonnes frites tofu. Tu sais, le tofu n'est pas tant travaillé par les chefs, c'est un aliment tellement malléable. Travailler les champignons qui poussent dans les fermes urbaines à Montréal, comme la crinière de lion. Tu sais, je pense que plus les chefs vont intégrer de nouveaux plats végans, même s'ils gardent une carte très viandeuse, bien on va ailleurs... »

Le livre Loounie cuisine est offert dans toutes les bonnes librairies.