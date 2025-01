Rita Baga lance un produit corsé à son image

Rita Baga est la nouvelle célébrité à lancer un produit à son image, disponible partout au Québec depuis ce jeudi 30 janvier ainsi qu’en France, en Belgique et aux Pays-Bas, au début février.

En effet, la reine des drags s'associe avec l'entreprise québécoise La Pimenterie pour lancer la sauce piquante Rose flash, un produit aussi épicé qu'étonnant.

Le produit nous est décrit ainsi : En association avec l’artiste drag québécoise Rita Baga, Rose Flash est une sauce piquante unique qui se distingue tant par sa couleur rose que sa composition raffinée. Elle associe la douceur et l’acidulé des petits fruits (framboises, camerises et canneberges) à la délicatesse florale de la rose, relevée par le piquant subtil des piments et les notes parfumées du galanga et du tahini. Parfaite pour accompagner huîtres, volailles, grillades, salades, fromages ou encore pour donner une touche de folie à vos cocktails, Rose Flash est bien plus qu’un condiment : c’est une célébration de l’audace et de la créativité culinaire. Ajoutez une touche de glamour à vos plats.

Vous pourrez repérer l'emballage, justement rose flash (qui nous rappelle un peu la série animée Jem et les hologrammes dans les années 80), sur les étalages des Métro et dans une centaine de détaillants indépendants de la province. La voici :