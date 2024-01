Mitsou lance un magazine de recettes et ça donne faim

L'artiste et entrepreneure multidisciplinaire qu'est Mitsou Gélinas, continue de nous faire plaisir avec un tout nouveau magazine imprimé : Mitsou Cuisine. Publiée par la maison d’édition Pratico-Pratiques, cette référence en cuisine sera en magasins dès ce jeudi 1er février.

Avec pour mantra de « manger pour être bien », le magazine combinera soupers, desserts, collations et autres plats qu'on prend plaisir à préparer et plaisir à manger. La sélection de 60 recettes du magazine mise sur les aliments frais et colorés et des assiettes simples. On nous promet des créations gourmandes, saines et équilibrées, toujours débordantes de saveurs. Nous avons déjà un coup de cœur pour les photos que l'on découvre, qui confirment que les recettes seront aussi belles à regarder que délicieuses à déguster.

À l'image de la femme créative qui le conçoit, le mag est à la fois coloré, doux et laisse de l'espace pour l'improvisation.