Ce produit populaire présenté aux Dragons subit une transformation

Vous souvenez-vous de cette entente impressionnante de 1 000 000 $ conclue à l'émission Dans l'oeil du dragon, l'une des plus intéressantes dans l'histoire de l'émission?

Dans cet épisode, la bière sans alcool avait séduit les dragons. Plus particulièrement, celle de la microbrasserie Bock/Ale de Drummondville de Michael Jean, lancée en 2016, une pionnière dans le sans alcool au Québec.

Nicolas Duvernois et Georges Karam s'étaient portés acquéreurs de 20 % de l'entreprise, entente qui a visiblement persisté dans le temps pour Nicolas Duvernois.

Voilà que Duvernois Esprits Créatifs dévoile cette semaine la nouvelle image de marque de sa bière sans alcool, la Bock/Ale. La compagnie confirme par le fait même son engagement envers l'innovation et son intention de s’assumer comme étant une marque offrant uniquement des bières non alcoolisées. Une entente a été conclue en ce sens avec les Brasseries Labatt.

Vous retrouverez donc, dès maintenant disponibles sur les tablettes des détaillants, ces canettes au look revampé, dans l'ère du temps.

Voyez une image ci-dessous. Les variétés IPA, Lager et Sour sont offertes.

Sur ses réseaux, Nicolas Duvernois écrit : « C’est le 23 février 2021, sur le plateau des dragons que j’ai rencontré @_michael_jean_ , le fondateur de @bock.ale pour la première fois. En moins de quelques minutes, j’étais convaincu, Bockale allait marquer l’industrie de la bière! Au cours des (presque) trois dernières années, j’ai entamé, bien entendu avec Michaël et mon équipe, un des plus importants projets de ma vie, et c’est ce matin, avec beaucoup d’émotions que j’ai le plaisir de vous dévoiler notre nouvelle image de marque! 🙌🏻Non seulement on a revu notre identité visuelle, cette évolution a pour objectif de consolider notre position de leader et de mettre des bases solides pour un futur déploiement international dans un marché des bières non alcoolisées en forte croissance! 👏🏻Merci à Michaël de m’avoir fait confiance (même si je ne suis pas le plus facile 🤪 au quotidien!), merci à mon équipe qui a démontrée, une fois de plus, son talent, sa patience et sa résilience et bien entendu, merci à vous tous de me supporter dans toutes mes idées folles! Bonne journée à tous… et VIVE BOCKALE 🤩🍺 🍺 🍺 BockAle, bière de choix 💚 »

Après un test de goût concluant au sein de notre équipe, nous pouvons vous confirmer que ce produit s'inscrit dans les meilleures bières sans alcool sur le marché. C'est à essayer!