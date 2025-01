Une bande-annonce qui donne chaud pour Deux femmes en or

À compter du 30 mai prochain, nos écrans de cinéma vont devenir particulièrement sulfureux alors que nous sera présenté le film Deux femmes en or, remake du film de 1970 qui mettant en vedette Monique Mercure et Louise Turcot.

Cette fois, ce sont Karine Gonthier-Hyndman et Laurence Leboeuf qui deviennent deux femmes en or modernes, sous le regard de la réalisatrice Chloé Robichaud. Le scénario croustillant a été revisité par Catherine Léger.

Dans Deux femmes en or, Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement en congé de maternité et en arrêt de travail, l'une est à fleur de peau, l'autre ne ressent plus rien. Les voisines sont toutes deux habitées par un sentiment d'échec : malgré la carrière et la famille, elles ne sont pas heureuses. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c'était de se rebeller contre notre rigide société de performance? Dans un contexte où avoir du fun est très loin sur la liste des priorités, coucher avec un livreur est peut-être carrément révolutionnaire. Ce sera pour Violette et Florence la bouffée d'air frais qu'elles espéraient.

En outre, vous pourrez assister à de nombreux caméos dans cette nouvelle mouture, qu'on pense seulement à Sam Breton, Maxime Le Flaguais, Jean-Sébastien Girard, Patrick Émmanuel Abellard, Fabien Cloutier, Arnaud Soly, Claude Legault, Jay Du Temple et Richardson Zéphir. Ceux-ci rendront les scènes aussi chaudes que drôles, comme en font foi les premières images.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Le film prendra l'affiche partout au Québec le 30 mai prochain.