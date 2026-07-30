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Cinéma

Une bande-annonce monumentale pour le film sur Gilles Villeneuve

À la sauce hollywoodienne.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le film Villeneuve : L'ascension d'une légende devait initialement sortir dans les salles en 2025, mais la production a été momentanément interrompue en raison de contraintes budgétaires liées à des dépassements de coûts. Aussi, le réalisateur a été changé en cours de route. Daniel Roby devait initialement tenir la barre du film, mais celle-ci a finalement été confiée à Yan Lanouette Turgeon.

On peut dire qu'amener le film jusqu'à l'écran n'aura pas été une mince tâche pour Christian Larouche et son équipe. L'apparition de cette bande-annonce sur le web est donc d'autant plus satisfaisante pour l'équipe de production, qui a travaillé très fort dans les derniers mois pour raconter l'histoire de Gilles Villeneuve.

Voyez cette fameuse bande-annonce, digne d'un film hollywoodien, en entête.

Rémi Goulet incarne le protagoniste alors que Rosalie Bonenfant joue sa femme, Joann. Patrice Robitaille, Anick Lemay, Luc Picard, Fabien Cloutier, Hubert Proulx et Étienne Galloy font aussi partie de la distribution.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Berthierville, 1970. Issu d'un milieu modeste, un jeune Québécois passionné de mécanique et de vitesse décide de tout risquer ce qu'il possède, incluant le futur de sa petite famille, pour tenter de se faire une place dans le monde très sélect de la course automobile de haut niveau, sport normalement réservé aux élites fortunées, en ne misant que sur son talent brut et hors du commun. Son nom : Gilles Villeneuve.

Après avoir été présenté en clôture du Festival du Film de Toronto en septembre, Villeneuve : L'ascension d'une légende prendra l'affiche dans les salles le 11 novembre prochain.

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