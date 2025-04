La SODEC confirme aujourd'hui son soutien à 14 nouveaux projets de longs métrages de fiction québécois, parmi lesquels on retrouve un nouveau projet pour Louis Morissette et sa boîte K.O. 24 inc.

En effet, après avoir signé deux premiers longs métrages, intitulés Le mirage et Le guide de la famille parfaite, le scénariste et producteur s'intéressera cette fois au hockey féminin avec le film Sortie de Zone. Il y tiendra également un rôle.

Le synopsis du projet va comme suit : Amélie Corbeil, 37 ans, est une employée performante, une mère dédiée, une épouse attentionnée et la digne fille de son père appelée à prendre la relève de l’entreprise familiale. Mais Amélie ne se garde plus de temps pour son propre plaisir. C’est en découvrant le hockey féminin de ligue de garage qu’elle apprendra à refaire de l’espace dans sa vie pour le ludique, l’inutile et l’improductif. Et si sa nouvelle passion lui fait découvrir l’amitié sincère, la sororité et le sentiment d’appartenance, elle bouscule également son équilibre tant familial que professionnel. Est-ce que l’entourage d’Amélie est prêt à accepter son changement de position qui la rend plus heureuse?

Pour cette proposition, Louis Morissette fera équipe avec Rachel Graton, qui signe aussi le scénario tout en tenant le rôle principal d'Amélie. On a pu voir la comédienne récemment dans la série Portrait-robot.

Jean-François Léger fait également partie du trio d'auteurs derrière ce projet.

La distribution du film sera assurée par Les Films Opale inc. et KO Distribution inc.

Pour le moment, la date de sortie en salles du film n'a pas encore été annoncée, ni même la date de début du tournage. C'est à suivre!

Par ailleurs, parmi les autres films qui ont reçu l'aval de la SODEC, on retrouve Hantée, le nouveau projet d'India Desjardins qui nous a donné précédemment deux films de la franchise Aurélie Laflamme et 23 décembre.

Dans cette nouvelle proposition fantastique, Mathilde, une adolescente marginale, doit déménager en région avec sa famille pour une raison qu’elle aimerait enfouir au fond d’elle-même. En emménageant dans sa nouvelle maison, elle découvre qu’un fantôme y habite. Ce fantôme est celui d’Isabeau, une femme du 19e siècle très sympathique et amicale qui s’est modernisée au fil de ses 150 ans d’errance. Ces deux personnages se lieront d’amitié et s’aideront mutuellement à traverser (pour l’une) la vie et (pour l’autre) la mort. Tout en dénouant des injustices qu’elles ont vécues, ancrées dans leurs époques respectives, elles développent des liens profonds, qui leur permettront de trouver la paix.