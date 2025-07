Un départ fracassant pour Menteuse au cinéma

La comédie Menteuse a pris l'affiche dans les salles mercredi dernier. À ses cinq premiers jours dans les cinémas, le film d'Émile Gaudreault a récolté 540 000 $, et devient donc le film québécois avec les meilleures recettes pour un premier week-end cette année.

« C'est très encourageant de voir autant de gens en salle pour Menteuse malgré la superbe météo. Les critiques et le public sont unanimement positifs, le bouche-à-oreille va certainement nous permettre de continuer sur cette belle lancée! Fait très rare, Menteuse est le 11e film le plus populaire en Amérique du Nord ce week-end avec 77 cinémas alors que le film au 10e rang est présenté sur 510 écrans! Émile Gaudreault a une fois de plus signé une comédie qui a conquis le public québécois! Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand nous prouvent l'étendue de leur immense talent et le public a répondu présent! », exprime Patrick Roy, président d'Immina Films.

Menteuse raconte l'histoire de Virginie qui, pour ne pas déplaire et pour que tous soient heureux, ment à tout le temps. Ses mensonges finissent par créer des multivers où la réalité se déforme au gré de ses inventions. Cela affecte sa vie et celle de son entourage, dont celle de son conjoint Phil.

Le film compte sur une distribution tout étoile, dont fait partie Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, Catherine Chabot, Rémy Girard, Pierrette Robitaille, Monika Pilon, Luc Senay, Véronique Le Flaguais, Didier Lucien, Karl Walcott et Martin Drainville.

Actuellement projeté dans 77 salles de cinéma et 3 ciné-parcs. Consultez les horaires ici.