Suzanne Clément incarne une chanteuse québécoise bien connue à l'écran

La comédienne Suzanne Clément a décroché un rôle important, qu'elle incarnera au cinéma, pour la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette.

Il s'agit de la flamboyante chanteuse Pauline Julien, décédée en 1998, qui fera l'objet d'un long métrage intitulé Pauline Julie : Femme pays.

Le synopsis se dévoile ainsi : Une femme perd la parole, à l’image d’un pays qui la perd en même temps qu’elle. Pauline Julien, chanteuse flamboyante, véritable icône poétique et politique, a laissé de nombreuses empreintes en nous. Nous la suivons autant dans ses triomphes sur scène, dans ses prises de position pour l’émancipation du pays du Québec, que dans des moments d’intimité absolue auprès de ses enfants, mais surtout, au cœur de son histoire d’amour incandescente avec Gérald Godin. Le film l’attrape au moment où elle apprend le diagnostic d’aphasie dégénérative qui lui arrachera la parole. Nous remontons le fil d’une vie faite de lumière, de travail, d’amour et de déchirements. Pauline danse, Pauline aime, Pauline gueule, Pauline baise, Pauline brûle. Pauline vit. Pauline meurt. Que nous reste-t-il d’elle?

Ce film pourra voir le jour en collaboration avec les proches de la chanteuse, sa fille Pascale Galipeau et de son fils Nicolas Galipeau.

« Comment ne pas faire confiance à Anaïs Barbeau-Lavalette? J’avais été sidérée par La femme qui fuit, puis envoûtée par Femme forêt, soulevée par Pas perdus.... Alors pour cette aventure de raconter Pauline, et, à travers elle, notre Québec frappé d’aphasie, j’ai pas hésité pantoute. Non je ne lirai ni ne commenterai le scénario, me contenterai de jouer mon rôle de “pusher” vu l’incroyable privilège de pouvoir plonger dans ma mémoire et trouver mille souvenirs, mille détails qui aideront peut être à évoquer notre mère. Anaïs est le capitaine de ce nouveau bateau consacré à Pauline Julien, forte de sa fragilité et de notre abandon », déclare Pascale Galipeau, la fille de Pauline Julien.

Le film a été coscénarisé par Anaïs Barbeau-Lavalette et Véronique Côté.

Pauline Julien: Femme Pays sera distribué par Axia Films et prendra l’affiche en 2026.

On retrouvera évidemment Suzanne Clément dans la mouture hebdomadaire de STAT cet automne, en format d'une heure. On s'attend à un début de saison enlevant, et vous?