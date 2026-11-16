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Cinéma

Suzanne Clément et Rémi Goulet récompensés

Des honneurs très mérités.

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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C'est le 14 novembre que se terminait la 32e édition du Festival Cinémania, qui a offert aux amateurs de culture des films et des séries à voir pendant deux semaines.

Lors de la cérémonie de clôture, les organisateurs en ont profité pour couronner les lauréats de cette 32e édition.

Dans ce contexte, le comédien Rémi Goulet s'est vu décerner le Prix de la Meilleure Interprétation Masculine dans un Film Québécois remis par l’ADAMI, pour son travail dans Villeneuve, l’ascension d’une légende.

Vous avez été très nombreux à vous diriger vers les cinémas du Québec ce week-end, pour découvrir ce superbe drame biographique dans lequel l'action côtoie la détermination. On y découvre le parcours atypique de Gilles Villeneuve, jeune homme de Berthierville qui a tout donné pour vivre son rêve, soit de concourir dans les plus hautes sphères de la course automobile.

Même chose pour Suzanne Clément qui est repartie avec le Prix de la Meilleure Interprétation Féminine dans un Film Québécois remis par l’UDA, pour son rôle dans Pauline Julien : femme pays. Depuis sa sortie, le film a cumulé plus d'un million de recettes et les téléspectateurs se sont dits remués par la performance de Suzanne Clément, à plusieurs âges de sa vie, une interprétation à la fois solaire, fougueuse et émouvante.

Les deux films sont toujours en salle au Québec et méritent largement le détour si vous ne les avez pas vus encore!

Voici tous les prix remis à des films québécois au terme de cette édition de Cinémania :

Félicitations à tous les gagnants!

Mentionné dans cet article

Photo de Rémi Goulet
Rémi Goulet
Photo de Suzanne Clément
Suzanne Clément

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