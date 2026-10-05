Sarah-Jeanne Labrosse nourrit de belles ambitions pour son nouveau projet

Rencontrée mercredi dernier au Parc Olympique de Montréal lors d'une visite du plateau de tournage du film C'est moi le meilleur, Sarah-Jeanne Labrosse nous a confié être très enthousiaste à l'idée d'attirer les jeunes en salle avec son nouveau projet.

Ce long métrage familial québécois, inspiré d'un roman jeunesse de Pierre Szalowski, aborde le monde de la compétition avec un sport fort populaire auprès des jeunes présentement. « C'est vraiment généralisé en ce moment, l'amour du soccer, dans les écoles primaires et secondaires. Ça va sortir du lot! Ils vont faire: "Ah oui, mais là, c'est un film de soccer. Moi, je tripe sur le soccer!"

Ce qui branche encore plus la comédienne, et avec raison, c'est que le film incitera sans doute plusieurs jeunes à consommer davantage ce qui se fait chez nous, au Québec. « Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent la télé en anglais et qui se tournent vers des plateformes, qui vont être intéressés par ce film-là. »

De s'imaginer qu'ils vont se déplacer en grand nombre en salle, c'est vraiment emballant.

Sarah-Jeanne incarne une préparatrice mentale, Gabrielle, qui aux côtés de l'entraîneur-chef Francis (Éric Bruneau) et de son assistant Médi (Anas Hassouna), forment le noyau d'adultes responsables des jeunes athlètes d'une équipe masculine de soccer. À travers les différents enjeux qui toucheront les garçons de l'équipe, il sera notamment question d'un sujet très important à l'adolescence, l'anxiété. « On les met dans des positions de vulnérabilité, d'échec. Ils osent parler de leurs émotions. Il y a quelque chose de sain dans la masculinité qui est racontée dans ce film-là, je trouve. Même ensemble, comment tu collabores comme équipe? »

Ça va être un beau modèle. Il y a quelque chose de fédérateur. Je pense que de participer à ça, c'est emballant.

La comédienne nous expliquait que son personnage tente de prendre un chemin différent de celui de l'entraîneur-chef, qui utilise une méthode plus ferme avec les membres de l'équipe. « Pour essayer de calmer. En fait, elle tente de s'adapter à chaque joueur. » Quant à Médi, il se situe entre les deux, comme nous l'expliquait Éric. « Il désamorce un peu, puis il fait que ce trio-là fonctionne, en fait. Parce que je pense que sinon, eux autres [Francis et Gabrielle], ils "clasheraient" peut-être un peu trop si Médi n'était pas là. » Ce que son interprète a approuvé aussitôt. « Moi, je suis un peu pogné entre Francis et Gabrielle, dans le sens où les deux ont des manières de voir la vie quand même assez opposées. Ça fait que je suis celui qui est un peu mal à l'aise, puis qui essaie de calmer tout le monde. »

Anas, qui en est d'ailleurs à sa première expérience au cinéma, avouait être très bien tombé, puisqu'il partage ses scènes avec deux excellents partenaires de jeu. « Je suis vraiment très, très, très heureux. Maintenant, je commence toutes mes anecdotes par: "Je disais à Éric Bruneau et à Sarah-Jeanne Labrosse..." »

Ça fait que vraiment, Sarah-Jeanne et Éric doivent suivre le rythme!

Ce trio sympathique plaira assurément au jeune public convoité... et aux plus vieux qui se gâteront sans doute en les accompagnant!

C'est moi le meilleur, réalisé par Éric Tessier, sortira en salle en 2027. Pour en savoir plus sur le tournage et voir des photos de notre visite du plateau, c'est ici.