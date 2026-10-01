Entrevue : Éric Bruneau emballé par ce nouveau projet

C'est au Parc olympique de Montréal qu'a lieu présentement le tournage du long métrage familial C'est moi le meilleur, qui met notamment en vedette Éric Bruneau.

Rencontré hier sur le plateau de tournage, le comédien était tout sourire. « C'est super agréable. Jouer avec les jeunes, c'est le fun! ». En effet, celui qui nous a confié être un grand amateur de films de sport était ravi par l'aspect rassembleur de ce projet d'envergure auquel il participe. « C'est de mettre le Québec d'aujourd'hui à l'écran, il y a plein de nationalités qui sont là, des jeunes, des nouveaux visages. » Il ne nous cachait pas d'ailleurs être impressionné par le talent de ses jeunes coéquipiers, qui pour la plupart en étaient à leur première expérience. « Il y a de grands, grands talents. Il y a plein de jeunes qui, ... s'ils veulent être acteurs, ils ont tout ce qu'il faut pour continuer. Ils sont réellement très bons. »

C'est tellement beau de voir ça, de voir des jeunes faire leur premier film. C'est poétique, en fait.

Le comédien, qu'on a beaucoup apprécié dans le rôle de Marc-André Lévesque, homme ambitieux, mais profondément tourmenté dans la série Avant le crash, incarne ici Francis, l'entraîneur-chef d'une équipe U15 de soccer (joueurs âgés de 14 ans), qui semble avoir lui aussi une part d'ombre dans sa personnalité. « C'est un gars qui n'est pas à la place où il voudrait être. Il aimerait ça retourner "coacher" semi-pro. Il a besoin de gagner ce match-là et le tournoi qu'ils font contre Toronto pour être capable de gravir les échelons et de pouvoir sortir de ça. »

C'est de cette façon que Francis croise la route de Maxime, un joueur de soccer élite interprété par Clovis Boulianne, qui perd tous ses repères quand il est confronté à un aussi bon joueur de soccer que lui, son ami Diego (Lucas Cyr.) « Je dirais que [ Francis ] c'est l'antagoniste de Maxime, le personnage principal. C'est celui qui met la pression et qui dit: "Hey, le stress, il faut que tu sois capable de faire avec." »

Ce stress, il est effectivement omniprésent dans le monde du sport de compétition. Un phénomène qui soulève plusieurs questionnements, en particulier lorsque ce sont de jeunes athlètes qui sont concernés. « Je pense que Francis n'est pas particulièrement méchant, parce que c'est beaucoup dans le regard de Maxime qu'il est exigeant. Mais ça pose la question, jusqu'à quel point tu peux être exigeant comme entraîneur? » Francis n'est pas le seul à agir comme figure d'autorité pour l'équipe, son assistant Médi (Anas Hassouna) et une préparatrice mentale du nom de Gabrielle (Sarah-Jeanne Labrosse) gravitent aussi autour des joueurs de soccer.

Découvrez nos photos de notre visite de plateau ci-dessous.

Il nous tarde de découvrir cette nouvelle interprétation d'Éric Bruneau et celles de tous ces beaux talents dirigés par l'excellent réalisateur Éric Tessier qui n'en est pas à son premier film sportif, lui qui est derrière le film Les Pee Wee 3D: l'hiver qui a changé ma vie, sorti en 2012.

Le long métrage est distribué par Les Films Opale, Entract Films et KO Distribution et prendra l’affiche en 2027.