Nos suggestions Netflix de la semaine

Il faut bien l'admettre, Netflix est une petite mine d'or où l'on déniche une foule de films et de séries en tout genre. Toutefois, même avec tout ce choix, il arrive que nous manquions d'inspiration. Ai-je envie d'un drame? D'une comédie romantique? D'un suspense? Afin de vous aider dans ce méli-mélo, nous vous offrons nos suggestions de la semaine en vous exposant les films originaux Netflix qui nous ont tapés dans l'oeil. 1.Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (titre français : Extrêmement méchant, vil et ignoble) Ce drame biographique vous raconte l'histoire du tristement célèbre tueur en série américain Ted Bundy. Il s'agit d'une adaptation du livre The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy écrit par Elizabeth Kendall. Zac Efron incarne à merveille ce dangereux psychopathe qui, durant tout le long du film, arrive presque à nous faire croire à son innocence. Attention, âmes sensibles s'abstenir.

2. Set it up (titre français : Petits contrecoups) Zoey Deutch et Glen Powell tiennent la vedette dans cette charmante histoire romantique. Harper et Charlie sont tous deux employés par des bourreaux de travail impitoyables, incarnés par Lucy Liu et Taye Diggs. Un jour, l'idée leur vient que si leurs patrons tombent amoureux l'un de l'autre, ils auront beaucoup plus de temps pour eux et ces derniers seront beaucoup plus aimables. Vous serez séduits par l'humour et le côté ludique de cette comédie romantique de Claire Scanlon.

3.Murder Mystery (titre français : Meurtre et mystère) Amateur de films policiers et d'énigmes, ce film est fait pour vous! Nick (Adam Sandler) et Audrey (Jennifer Aniston) sont mariés depuis 15 ans. Alors qu'ils s'envolent en Europe pour célébrer l'occasion, ils sont invités à passer quelques jours sur le yacht d'un homme riche. Pensant pouvoir se prélasser au soleil et manger des mets raffinés gratuitement, le propriétaire du bateau est assassiné et ils se retrouvent finalement en plein coeur d'une enquête pour trouver le meurtrier. Divertissant à souhait!

4.To the Bone (titre français : Jusqu'à l'os) Amateur d'histoire triste, voici une oeuvre bouleversant traitant des troubles alimentaires. Lily Collins incarne la jeune Ellen, se retrouvant à la charge d'un médecin ayant des méthodes de traitement alternatives pour soigner son anorexie. C'est Keanu Reeves qui incarne le Dr. Beckham.

5.Klaus Bien que la trame de ce film ait un goût du temps des fêtes, vous serez sans l'ombre d'un doute conquis par l'originalité de l'histoire, subjugué par le style des dessins et entraîné par la magie qui s'en dégage. Un merveilleux film d'animation suivant les aventures du facteur Jesper dans le village pittoresque de Smeerensburg.